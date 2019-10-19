اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: فاجأت الفنانة السورية اصالة نصري متابعيها على تويتر بتشبيه الإعتصام في لبنان بالسيدة الّتي تعرّضت للخيانة من شريكها.
وفي التفاصيل، فقد غرّدت اصالة نصري قائلةً "الشّعب عامل متل الستّ الّلي ما بتطلب الإنفصال إلّا إذا شريكها خانها وبالغ، لأنّه مين بيتمنّى المجهول وبيرحله؟".
وتابعت اصالة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر "شويّة قهر وشويّة ظلم وشويّة إهمال مقبولين، بسّ كلّ شي بيزيد عنّ حدّه بينقلب ضدّه، والله ينصر شعوبنا العربيّه ويحمي أهلنا أين ما ظُلموا وأين ما ثاروا #لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تشبّه إعتصام لبنان بـ "الستّ اللي شريكها خانها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.