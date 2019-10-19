شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة سقوط ليدي جاجا من أعلى المسرح بعد رقصها مع أحد المعجبين..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سقطت المطربة الأمريكية الشهيرة ليدي جاجا، من أعلى المسرح أثناء حفلتها التي أقيمت يوم الخميس الماضي في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

والتقطت بعض الكاميرات، لحظة سقوط المطربة العالمية صاحبة الـ 33 عاماً، بعد ان قام أحد معجبيها بحملها للرقص معها أعلى المسرح وهو ما أدى إلى اختلال توازنه وسقطا على الأرض سوياً في مشهد مؤلم للجمهور، وسرعان ما طمأنت جاجا جمهورها على سلامتهما".

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ولم تكتفى جاجا بانتهاء الواقعة عند السقوط وقامت باصطحاب الشخص المتسبب فى سقوطها مرة آخري معها إلى المسرح لتخفف عنه الضررالنفسي الذي لحق به نتيجة السقوط، وقالت "هل تعدني أنك لن تحزن بسبب ماحدث" ورد المعجب " أعدك أنى لن أحزن"، وقامت باحتضانه وأكملت الحفلة التي حضرها عشرات الآلاف.