شكرا لقرائتكم خبر عن مي كساب: بربى عيالى على طريقة أمي.. وقدمت دور "زيزي" اللعوب بطريقة ساخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة مي كساب أمس الجمعة في حلقة مع الإعلامية منى الشاذلي ضمن حلقات برنامجها التلفزيوني "معكم"، عبر قناة "cbc"، وخلال السطورالتالية يرصد ”الخليج 365” أبرز ما جاء على لسان مي كساب في الحلقة .

1- ظهرت مي كساب وهي في شهور حملها الأخيرة وقالت "متخافوش أنا مأمنه نفسي ولابسة كوتشي تحت الفستان، بس ممكن اولد دلوقتي".

2- أنا وزوجي كنا مختلفين على اسم المولود الثالث وهو صبي: " هوعايز يسمى حمزة بس أنا عايزة أسمي نوح وهو خلاص استسلم"، وأشارت إلي أنها قررت إنجاب أطفالها بشكل متتالي دون فواصل، وهى أنجبت 3 أطفال، والفارق بين كل طفل وآخرعام ونصف العام فقط".

3- اتفقت مع زوجها "أوكا" على عدم الإنجاب إلا بعد عام من الزواج، ولكنها قررت التفكير في هذا القرار بعد 6 أشهر من الزواج؛ حبًا في الأطفال.

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4- أنا مرتبة ومنظمة في البيت ومتابعة على تعليمات الدكاترة في تربية أطفالها، قائلة " أنا بربي ولادي بالطريقة الفلاحي ومن الممكن أن ترقيني بزعق" أو أبرق لأولادي وهي الطريقة التي تعلمتها من وأمي رحمها الله .

5- وأشارت إلي أنها لا ترغب في استنزاف موهبتها بالأدوار المتكررة، وشاركت في فيلم الطيب والشرس واللعوب دون شروط لأن قصة الفيلم جيدة. وقدمت دورالسيدة اللعوب والإغراء بشكل ساخر، مالقوش واحدة تعمل دور زيزي اللعوب إلا مي كساب".