شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن ينعون والد أحمد مكى الذي وافته المنية ودفن في أبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبيرمن نجوم الفن النجم أحمد مكي عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا، حيث كتب النجم أمير كرارة على صفحته "البقاء لله في وفاة والد أحمد مكي ربنا يرحمه"، وكتب أحمد السقا "الله يرحم والدك يا مكي ويصبرك يا حبيبي" ، بينما نعى الفنان كريم عبد العزيز مكى وكتب عبر صفحته "البقاء لله في وفاة والد النجم أحمد مكي.. للفقيد الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء".

كما علق الفنان هشام ماجد قائلًا: "‏البقاء لله في وفاة والد أحمد مكي .. ربنا يصبرك ويرحمه "، ونعى الفنان الكوميدى على ربيع مكى وكتب " "الله يرحم والدك يا مكي ويصبركم يارب البقاء لله"، وكتب بيومى فؤاد "والد أحمد مكى توفى البقاء لله وربنا يرحمه".

يذكر أن والد النجم أحمد مكى، توفى أمس الجمعة، خلال إقامته فى دبى بدولة الإمارات، وسافر أحمد مكى برفقة أسرته إلى هناك لإلقاء النظرة الأخيرة على والده ودفنه بالأراضى الإماراتية، وتم تشييع جثمان عقب صلاة الجمعة من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمدينة أبو ظبي، بمشاركة الأهل.

وفى الوقت ذاته لم يتم الإعلان عن موعد تلقي عزاء والد أحمد مكي حتى الآن، وإن كان سيقام عزاء في مصر أم لا، إذ لا يزال الفنان وشقيقته إيناس لا يتمكنان من الرد على المكالمات والإفصاح عما هو جديد.

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ومن ناحية أخرى يحضر النجم أحمد مكى لعمل مسرحى جديد بعنوان "حزلقوم"، حيث يعكف على كتابتها فى الوقت الحالى، ونشر مكى صورة لشخصية "حزلقوم" عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، التى قدمها فى مسلسله الشهير "الكبير"، وفى السينما أيضاً، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض المسرحى فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

وكانت آخر أعمال مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، بيومى فؤاد ، انتصار ، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.