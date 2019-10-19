معمر ياباني يكشف سر عمره الطويل الذي وصل إلى 106 أعوام

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 11:49 صباحاً - كشف المعمر الياباني ” شغياكي هينوهارا ” الذي عاش حوالي 106 أعوام عن سر العمر الطويل خلال مقابلة أجراها في عام 2009 .

وقال هينوهارا أن معظم الناس الذين عاشوا لوقت طويل تشاركوا في شئ واحد ألا وهو إنهم لم يكونوا بدناء باختلاف جنسياتهم أو جنسهم أو أعراقهم .

وتحدث شغياكي هينوهارا عن الأسباب التي ساعدت في وصوله إلى هذا العمر مثل عدم التقاعد عن العمل فالإنسان عليه الاستمرار في المساهمة في خدمة المجتمع .. وإنه إذا فكر في التقاعد يكون بعد بلوغه سن ال 63 عام .

وأكد على ضرورة أن يتجاهل الإنسان الشعور بالألم والاستمتاع بلحظات الحياة .

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ولم يتبع هينوهارا نمطا حياتيا صارما مثل تحديد موعد تناول الغداء أو موعد الذهاب للفراش والروتين الوحيد هو تناول الطعام ذاته يوميا ولكنه طعاما يناسبه ومفيدا لجسمه وصحته .. كما نصح بصعود الدرج يوميا .

يذكر أن شغياكي هينوهارا ولد في عام 1911 وتوفي عام 2017 بسبب مشكلات في الجهاز التنفسي وحتى الشهور الأخيرة قبل وفاته لم يتقاعد عن العمل أو الرياضة .