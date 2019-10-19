شاهد ردة فعل “لص” بعدما عرضت عليه امرأة عجوز أن يأخذ مالها !

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 11:49 صباحاً - أظهرت كاميرا مراقبة داخل صيدلية بمدينة أمارانتي في شمال البرازيل، اقتحام لصوص لسرقة الأموال التي بحوزة موظف الصيدلية، بينما عرضت امرأة عجوز ما تحمله من مال للص مسلح خوفاً من أن يؤذيها، لكن الأخير فاجأها بالرفض، حيث قال لها أنه لا يحتج لنقودها، وبدلا من ذلك طبع قبلة على رأسها.

ورصد الفيديو لص كان يرتدي خوذة وهو يتحدث إلى المرأة، فيما شبك موظف الصيدلية يديه خلف رأسه بينما يقوم شريكه بالسرقة تحت تهديد السلاح.



وتحدثت المسنة الضعيفة إلى اللص، وعرضت عليه أن يأخذ مالها أيضا بدلاً من أن يؤذيها، إلا أن السارق المسلح، ربت على كتفها في محاولة لتهدئتها، ثم قبّل جبينها. وقال صاحب الصيدلية صموئيل ألميدا أن اللصين دخلوا الصيدلية وطلبوا كل الأموال، بينما المرأة اقتربت بعد ذلك من أحد اللصين وسألته أن يأخذ ما معها من مال، لكنه بدلا من ذلك قبلها، وقال: “لا يا سيدتي، احتفظي بهدوئك، لا أريد أموالك”.

وأكد مالك الصيدلية أن اللصان سرقا مبلغ يعادل 240 دولار، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلانية.