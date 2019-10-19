منة فضالى تستعد لتصوير «ماكو»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجهز الفنانة المصرية الشابة منة فضالى، لتصوير أولى مشاهدها فى فيلم “ماكو” خلال الأسبوع الحالى، مع أحد الممثلين الأتراك، حيث تكون معظم مشاهدها بالفيلم أمامه.

وخضعت منة مؤخرا لعدد من التدريبات القاسية على لعبة “الكيك بوكسنج” بقيادة المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادا لدورها فى فيلم “ماكو”، والذى يحمل العديد من المشاهد الصعبة، على حد قولها.

Advertisements

ويشارك في بطولة العمل الفنانة بسمة، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.

والجدير بالذكر أن فيلم “ماكو” هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.

وكانت أخر أعمال منة فضالى، مشاركتها مؤخرا، فى بطولة مسلسل “قيد عائلى” وجسدت من خلاله زوجة تعيش فى غربة عن زوجها لفترة طويلة، وتضطر إلى تربية أولاده، وتتحمل غياب الرجل لفترات طويلة وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور.