- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تجهز الفنانة المصرية الشابة منة فضالى، لتصوير أولى مشاهدها فى فيلم “ماكو” خلال الأسبوع الحالى، مع أحد الممثلين الأتراك، حيث تكون معظم مشاهدها بالفيلم أمامه.
وخضعت منة مؤخرا لعدد من التدريبات القاسية على لعبة “الكيك بوكسنج” بقيادة المدرب عمر بوبو، وذلك استعدادا لدورها فى فيلم “ماكو”، والذى يحمل العديد من المشاهد الصعبة، على حد قولها.
ويشارك في بطولة العمل الفنانة بسمة، ناهد السباعى، منة فضالى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائى لعرضه.
والجدير بالذكر أن فيلم “ماكو” هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.
وكانت أخر أعمال منة فضالى، مشاركتها مؤخرا، فى بطولة مسلسل “قيد عائلى” وجسدت من خلاله زوجة تعيش فى غربة عن زوجها لفترة طويلة، وتضطر إلى تربية أولاده، وتتحمل غياب الرجل لفترات طويلة وحققت نجاحا كبيرا من خلال الدور.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالى تستعد لتصوير «ماكو» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.