هكذا يرى ياسر جلال مقالب شقيقه رامز

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدث الفنان المصري ياسر جلال، عن شقيقه رامز، وموهبته الفنية ورأيه في المقالب التي يقدمها.
ياسر جلال، قال، إن شقيقه الفنان رامز جلال، هو ممثل كبير وناجح، وله أفلام كثيرة ولكن نجاح برامج المقالب التي يقدمها فارض نفسه.
وأضاف، خلال لقائه في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “يوجد إجماع من كل الناس على نجاح رامز، والناس كلها تحب مشاهدة برامجه، حتى وإن اختلف معه البعض، ومنهم من يختلف معه ولكن لابد أن يشاهده.
يذكر أن ياسر جلال، لم يظهر ولامرة في مقالب شقيقه الفنان رامز جلال، والتي يقدمها على مدار سنوات ويستضيف فيها عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي والعالم وبعض الشخصيات الشهيرة، وكان اخرها برنامج “رامز في الشلال”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة كعادة برامجه.
واستطاع رامز جلال، أن يتصدر ببرامجه الأعلى أجراً بين أصحاب هذه النوعية من البرامج، كما الأعلى نسبة في المشاهدة طوال شهر رمضان.
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