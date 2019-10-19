- 1/2
- 2/2
Oct 19, 2019
رصدت الكاميرات النجمة الأميركية كريستينا هندريكس لأول مرة بعد أيام قليلة من اعلان انفصالها عن زوجها جيفري اريند بعد عشر سنوات من الحياة الزوجية.
ولاحقت الكاميرا نجمة The Mad Men وهي خارج منزلها في لوس انجلوس، حيث ظهرت مرتدية T-shirt كُتب عليها ” Welcome to the Badlands”، مع سرال “جينز” أسود اللون.
كريستينا لم تكن ترتدي خاتم الزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر كريستينا هندريكس تظهر بعد أيام من اعلان انفصالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.