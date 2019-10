كريستينا هندريكس تظهر بعد أيام من اعلان انفصالها

رصدت الكاميرات النجمة الأميركية كريستينا هندريكس لأول مرة بعد أيام قليلة من اعلان انفصالها عن زوجها جيفري اريند بعد عشر سنوات من الحياة الزوجية.

ولاحقت الكاميرا نجمة The Mad Men وهي خارج منزلها في لوس انجلوس، حيث ظهرت مرتدية T-shirt كُتب عليها ” Welcome to the Badlands”، مع سرال “جينز” أسود اللون.

كريستينا لم تكن ترتدي خاتم الزواج.