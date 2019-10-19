إغلاق جميع حسابات شيرين عبد الوهاب على "فيسبوك وتويتر وانستغرام"

أعلنت شيرين عبد الوهاب منذ يومين عن نيتها في اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المضايقات التي تعرضت لها مؤخرًا، وبالفعل نفذت شيرين كلامها وأغلقت جميع حساباتها الرسمية والتي كانت تتواصل من خلالهم مع جمهورها.

وكانت شيرين قبل غلق حساباتها وضعت عبر انستغرام سبب قرارها بالاعتزال، والذي جاء بعد ‏ساعات قليلة من تصريحاتها حول إحياء حفلًا وتخصيص عائده المادي لدعم ضحايا حرائق لبنان، وجاء في الفيديو: "أنا عارفة ‏ومتأكدة إن الأغلبية متصالحين مع أنفسهم ومحترمين، ولو أنا كنت ببص للناس اللي كارهة نفسها وكرهة نجاح الآخرين ومش ‏عاجبها حاجة، مكنتش اتقدمت في حياتي ولا أنجزت أي حاجة".‏

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تابعت شيرين: "النهاردة أنا نزلت بوست للبنان، علشان حبيت أساعد بأي حاجة أقدر عليها، واللي أقدر عليه هو صوتي، أنا مش ‏طبيبة ولا مهندسة وده اللي ممكن أساهم بيه، علشان حتى لو ساهمت بفلوس مهما كانت هتكون قليلة، فقررت أكون إيجابية وأعمل ‏حاجة أساعد بيها ولما شوفت التعليقات على منشوري الأخير، اكتشفت إن مهما الإنسان عمل، مش هيعجب الناس، ده غير إنهم مرة ‏يحملوني ويسقطوني، ومرة يجوزوني، ومرة يطلعوني معنديش انتماء لبلدي".‏

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اختتمت عبد الوهاب: "فبما إن أنا شخص مش مغلوب على أمره، قررت أقفل كل حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، علشان مأذيش ‏نفسي ولا المتابعين المحترمين اللي هتقرأ التعليقات، أرجو من محبيني ما يزعلوش مني علشان دي حاجة هتريحني وتفرحني".‏

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