هنيدي يؤكد أن السعودية حققت إنجازًا كبيرًا في مجال الإبداع

أكد نجم الكوميديا محمد هنيدي، أن ما حققته المملكة العربية السعودية في مجال الترفيه والإبداع يعد إنجازا حقيقيا، لافتا إلى أن كل ذلك تحقق في وقت قصير وبكفاءة عالية.

ووجه "هنيدي" الشكر لكافة القائمين على تنظيم موسم الرياض الترفيهي وعلى رأسهم المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة السعودية لأسرة مسرحية "٣ أيام في الساحل" بحضور هنيدي ونجوم العمل إلى جانب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس في مسرح كايرو شو المنتج للعرض.

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ومن جانبه قال مجدي الهواري: جيلنا كله من المخرجين والمنتجين والممثلين يدين بالفضل بعد المولي عز وجل إلى محمد هنيدي بعد النجاح الساحق الذي حققه في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية والذي فتح المجال أمام ما عرف باسم سينما الشباب وكان بمثابة رأس السهم التي انطلق بعدها جيل بأكمله في كافة مجالات الإبداع.

وأضاف "الهواري": أتوجه بالشكر للجمهور السعودي العظيم على حسن الاستقبال للمرة الثانية بعد النجاح الساحق الذي تحقق في موسم جدة الترفيهي، معقبا: بالنيابة عن كل زملائي اخص بالذكر المستشار تركي آل شيخ علي دعمه المتواصل للفن المصري.

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