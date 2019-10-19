منير ينشر فيديو وهو يغني لجمهوره على "إنستغرام"

نشر الكينج محمد منير مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".



ظهر محمد منير خلال مقطع الفيديو وهو يغني وسط جمهوره أغنية "الجماهير" وعلق قائلًا "الجماهير في حضني شايلها في الورق دا والصوت اللى غايب اهو رجع انهارده الجماهير في حضنى شايلها في الورق دا والصوت الي غايب اهو رجع انهارده".



كان محمد منير احتفل منذ أيام قليلة بعيد ميلاده حيث ولد فى 10 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1954، وحرص العشرات من نجوم الغناء في الوطن العربي على تهنئته.



حققت أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، 2 مليون و900 ألف مشاهدة، لتواصل حصد النجاحات بعد طرحها في شهر أغسطسالماضي، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.



يذكر أن آخر أعمال محمد منير الفنية ألبوم بعنوان "وطن" والذي تم طرحه في عام 2018.

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