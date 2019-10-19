نجوى كرم تُعلن أنها ستُصالح أحلام وأصالة

وجّهت النجمة اللبنانية نجوى كرم، رسالة للفنانين الذين يقع بينهم خلافات حاليًا، قائلًة إنّهم عمالقة المستقبل، مؤكدًة أنّ الفنانين الذين سبقوهم واستمرّوا في النّجوميّة والتّألّق بقوا في ظلّ حضور وتآلف بين الجميع.

وخصّت نجوى كرم، في تصريحات صحفيّة حديثها عن النجمتين السّوريّة أصالة والإماراتية أحلام، قائلًة: "لطالما كانتا متواجدتان على الساحة فهما عمالقة"، مشيرًة إلى أن كل واحدة منهما تمثل مدرسة فنية بصوتها.

وتابعتْ شمس الأغنية اللّبنانيّة: "لا يجب أن تلهيا بعضهما البعض بأشياء يجعلهما تتشرذمان عن الهدف الأساسي الذي دخلتا الوسط الفني من أجله، وكلماتي ستصل إليهما لأنهما تحبانني".

وأوضحتْ أنّه في حال عدم لم تتصالحا، ستتدخّل وتصالحهما؛ لأنّهما تفهمان أنّ كليمها هو عين العقل والمنطق.

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وبشأن مشروع زواجها؛ قالت نجوى، إنّها لا تعرف مستقبلها في هذا الأمر مردفًة: "الأمر يحتاج لعالمة الفلك والتوقعات ليلى عبداللطيف"، مضيفة: "بطلت أعرف شيء عن هذا الموضوع وحتى الآن لا يوجد مشروع زواج في حياتي".

وأردفتْ النّجمة اللّبنانيّة، أنّ التكنولوجيا قضتْ على المشاعر بشكل عام، خاصًة حاسّة السّمع التي تتميّز بمتعة الخيال والحلم، مبينًة أنّ المطربين عندما يغنّون، أصبحوا لا يسمعون قول "الآه" لدى المستمع أو التّصفيق؛ لأّنه يكون منشغلًا بالتّصوير، مؤكّدًة أنّها وجميع الفنانين ليسوا ضدّ التّكنولوجيا ولكن لا بدّ من توجيه المجتمع لتوثيق كلمة تواصل اجتماعيّ.

وتمنّت الفنّانة أنْ يكون عام 2020 المُقبل هو عام الحسم والتغيير، وأنْ تكون لبنان آمنة حتى يستطيع الشّعب والحكومة تنفيذ الخطط وما يجب فعله، ليبقى الصّبر الذي يحتاج إلى قوّة. وعلى المستوى الشّخصيّ، تمنت أنْ تتعلّم من تجاربها السّابقة في الكثير من المجالات.

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