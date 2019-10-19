شكرا لقرائتكم خبر عن نفاد تذاكر حفل أنغام بمهرجان الموسيقى العربية بعد طرحها بساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طرحها بساعتين نفذت تذاكر النجمة أنغام خلال الحفل التى تقدمه داخل دارالاوبرا المصرية يوم 6 نوفمبر على المسرح الكبير ضمن مهرجان الموسيقى العربيه الـ 28، ويعد من أقوى حفلات المهرجان والذى يصاحبها أوركسترا المايسترو هانى فرحات .

ومن المنتظر أن تغنى أنغام باقة من أجمل أغانيها على مدى مشوارها الفنى الحافل بالنجاح ومن أبرز أغانيها "بين البينين" و"أتجاه واحد" و"أكتب لك تعهد" و"عمرك معاك" و"سيدى وصالك" و"هدنه" "حاله خاصه جداً" و"مطمنه" "نزوه" و"ولادبلت" و"هتقول لربنا أيه" و"نفسى أحبك" و"واحده كامله" وغيرهم من الأغانى الذى يعشقها جمهور أنغام فى مصر والوطن العربى .

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مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 يكرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام على المسرح الصغير، وأشار إلى المشاركة الأولى للنجم محمد منير، مؤكدًا أن مهرجان الموسيقى العربية يعد أحد أهم المحافل الدولية المتخصصة مؤكدًا نجاح الدورات السابقة على مدار 27 عامًا، حيث نجح فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والدول العربية مثمنًا دور المؤسسات الإعلامية فى إلقاء الضوء على فعالياته المتعددة والمتنوع.