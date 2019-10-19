شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل "بخط الإيد" لـ أحمد رزق 26 أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق تصوير مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق فى الديكور الخاص بالعمل بمدينة الإنتاج الإعلامى يوم 26 أكتوبر الجارى، حيث تواصل مخرجة العمل شيرين عادل ترشيح باقى الأبطال للمشاركة فى بطولة المسلسل.

وتعكف حالياً المؤلفة هالة الزغندى على الانتهاء من كتابة النصف الاول من حلقات المسلسل، كما تعقد مخرجة العمل شيرين عادل جلسات عمل مع الجهة المنتجة، وبطل العمل للوقوف على التفاصيل الأخيرة من ملابس وديكورات وخلافه للبدء فى التصوير مباشرة فى الوقت المحدد.

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مسلسل "بخط الإيد" بطولة أحمد رزق وسوسن بدر، وإيمان العاصى وميرنا نور الدين، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل، تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.

ويعود أحمد رزق للدراما بهذا المسلسل بعد غياب عامين حيث قدم آخر مسلسلاته "إزاى الصحة" عام 2017، وشاركته البطولة الفنانة آيتن عامر، سلوى خطاب، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، طارق الإبيارى، نهال عنبر، ومن إخراج إبراهيم، بينما ظهر كضيف شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" مع دنيا سمير غانم فى شهر رمضان الماضي.