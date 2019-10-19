والده فنان وتزوج بولندية ومات بالسرطان.. معلومات عن الفنان هناء عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحل اليوم، الذكرى السابعة لرحيل الفنان والمخرج المسرحي هناء عبد الفتاح، الذي يُعد واحدًا من الفنانين، الذين يتركون بصمة خاصة في أعمالهم حتى لو لم تكن مساحة الدور كبيرة، من خلال كاريزمته اللافتة استطاع أن يقف بجوار العديد من النجوم الكبار، لعل أبرزهم الزعيم عادل إمام.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

-من مواليد الشرقية عام 1944، واسمه الحقيقي محمد هناء عبد الفتاح غبن.

-والده الفنان عبدالفتاح غبن كان ممثلا وناقد فنيا وكاتبا صحفيا.

- بدأ مسيرته الفنية منذ صغره، إذ شارك في فيلم "الفتوة" مع فريد شوقي وإخراج صلاح أبو سيف، و"باب الحديد" للمخرج العالمي يوسف شاهين وتأليف عبد الحي أديب، ثم فيلم "عاشت للحب" عام 1959.

- وعاد عام 1967 لتقديم فيلم الرحيل، واختفى لسنوات ثم قدم مسرحية طيور الرعد عام 1988، وعاد للاختفاء مرة أخرى ثم ظهر في مسلسل أوراق مصرية عام 1998، ليواصل بعدها الظهور في السينما والتليفزيون.

- شارك في العديد من الأعمال السينمائية أبرزها: "السفارة في العمارة، حلم عزيز، ابن القنصل، بوبوس، حسن ومرقص، بالألوان الطبيعية، الشبح"، وغيرها من الأفلام.

- ولديه بصمة في العديد من الأعمال الدارمية أبرزها: " الصفعة، فرقة ناجى عطا الله، عايزة أتجوز، أهل كايرو، العيادة، أم كلثوم".

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- أما في مجال الإخراج فلديه 4 مسرحيات هي: "ليلة صاخبة جدا، وحلاق بغداد، وشمس الشموس، رقصة سالومي الأخيرة".

- قدم حوالي 40 عملا طول تاريخه الفني.

- شارك الدكتور هناء عبد الفتاح زوجته البولندية دوروتا متولي بتقديم الثقافة البولندية في مصر والعالم العربي.

- حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون، وشارك في إعداد الورش المسرحية، وكتب العديد من المقالات والدراسات في المسرح والدراما البولندية، كما حصل على جائزة المجد الأدبي والفني التي تمنحها وزارة الثقافة البولندية، لمن أدوا خدمات جليلة للأدب والفن في بولندا.

- في عام 2017، أحيت السفارة البولندية، ذكرى رحيله ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلقة عليها: "الدكتور عبدالفتاح لن يُنسى أبدا فى بولندا.. 19 أكتوبر يصادف الذكرى الخامسة لوفاة هناء عبد الفتاح،المخرج والمترجم والناقد المصري البارز، توفى فى 19 أكتوبر 2012 فى القاهرة بعد معركة طويلة مع السرطان".

- رحل عن عالمنا في 19 أكتوبر عام 2012، عن عمر ناهز الـ 71 عاما.