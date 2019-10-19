خاص| طارق صبري عن"حبيبتي من تخون": "سيف نموذج موجود.. وقدرت أغير مفاهيم عند الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

خاض الفنان طارق صبري، بطولة قصة "حبيبتي من تخون" بمسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، الذي عرض عبر قناة on e.

وأعرب طارق، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365، عن سعادته بردود الفعل، التي تلقاها عن بطولته لهذه الحدوتة، وأنها كانت مرضية بالنسبة له، مضيفا: "الناس طالبتني أكمل في الخط ده، واستمر في هذا المستوى دون النزول عنه".

وأكد صبري أنه رفض أعمال درامية ذات 30 و60 حلقة، لأن الدور لم يكن هادفًا وهو ما عاهد نفسه عليه بتقديم محتوى هادف للجمهور، متابعا: "قدرت في 5 حلقات بحدوتة (حبيبتي من تخون) أن أغير مفاهيم عند الناس وده المهم عندي".

وقال طارق إن شخصية سيف التي قدمها بالمسلسل، كان شابا "صايع وبتاع بنات" وليس شابًا فاضلا، إلا أنه تعامل في الموقف الصعب الذي تعرض له بذكاء قبل اتخاذ أي رد فعل، ليتأكد في النهاية أنه فيديو مفبرك، وأن شخص مقرب له جدًا وراء تسريب هذا الفيديو.

وتابع: "رد فعل سيف الشخصية التي أقدمها بالمسلسل، كان ردا نموذجيا وما حدث مع زوجته شئ صعب جدًا على أي رجل متزوج، وتصرف في الموقف بشكل إيجابي، وهو عدم أخذ رد فعل انفعالي والتطرق الي التفكير واستيعاب ما حدث مع زوجته والفيديوهات التي انتشرت عبر اليوتيوب، وهو ما أراد صناع العمل تأكيده من حدوتة (حبيبتي من تخون)".

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وأوضح، أن سيف نموذج موجود في المجتمع ولكن ليس بشكل كبير بين الشباب، وستظل مثل هذه الشخصية متواجدة بين الأجيال على مر العصور.

واستكمل: "وافقت على الحدوتة، بعد أن حكى لي المؤلف عمرو محمود ياسين عنها قبل ما أشوف الورق، لأن الدور يحمل هدف مهم يخص الكثير من الناس، وشفت قد ايه إن صناع العمل، عايزين يعملوا حاجة مهمة ويغيروا من سلوك الناس للأفضل".

وعن هذه النوعية من الدراما، قال: " تجربة الحواديت القصيرة في المسلسلات، دايمًا بتكون ناجحة مع الناس، وياريت الكل يتعلم يعمل زيها".

حدوتة "حبيبتي من تخون" تناقش مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص؟

الحدوتة هى السابعة فى حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك" من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، إنجي خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهي.