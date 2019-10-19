تراند اليوم : الكشف عن هوية الفنانة التي تسببت في أزمة لطارق العريان مع أصالة...

كشفت مصادر عن اسم الفنانة التي تسببت في أزمة إعلامية بين الفنانة أصالة و زوجها المخرج طارق العريان.

وكشف موقع مصري عن اسم الفنانة التي ارتبط بها اسم طارق العريان ، مؤكدًا أن المقصودة هنا هي الفنانة السورية نسرين طافش .

وأشار موقع "صدى البلد" المصري إلى أن مصادر نفت تماما صحة ارتباط العريان بـ"نسرين" بأي شكل.

و علقت المطربة السورية أصالة لأول مرة على الأنباء التي ترددت خلال الأيام الأخيرة حول انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة.

وقالت أصالة: "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)"، وفق ما نقلت مجلة "زهرة الخليج".

وكانت أصالة حذفت كل صور زوجها ووالد ابنيها (علي، وآدم)، من على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وزادت الشائعات قوة بعد ظهور أصالة بالمناسبات الفنية الأخيرة من دون زوجها كما كان معتاد، كما أنها توقفت عن نشر أي صور لهما منذ فترة.

ولم ترد أصالة على تساؤلات الجمهور الذي باغتها بالسؤال عن طارق، وسبب حذف صوره، وهل هذا يعني أن هناك أزمة بينهما؟!

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في الوقت الذي أكدت فيه مصادر قريبة من أصالة، أنها بالفعل تمر بخلافات زوجية تتكتم على تفاصيلها، وربما ينتهي الأمر إلى الطلاق.

ولم تكتفِ أصالة بحذف صور زوجها، بل دأبت - خلال الأيام الماضية - على نشر تغريدات وعبارات تعبر عن حزنها الشديد، مثل: "يحيطني شعور يختلط بكلّ شيء، أنتفض ألماً، وأفيض أملاً".

كما كتبت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "وصلت لمرحلة أسألُ نفسي بصوت عالٍ كيّ أُجيبني! ولا أُجيب.. وإنّ سألني أحد عن أحوالي؟ أُجبه لا أعرف؟ وأسأله كيف تراني أبدو؟ أو هل أنا بخير؟ وغالباً ما يقولونه لا يطمئن، ولا أعرف لماذا أنا هكذا؟! أنا في مرحلة عنوانها (لا أعرف).. ومن منّا يعرف أين تكمن الحكمة؟ ما هو الصواب؟ كيف هو شكل الصح؟ شعوري تائه بين المتناقضات، يتخبّط ويعلو ويقع على أرضٍ قاسية خشنة، يتألم حتى يصل الألم قلبي، وروحي ترى في ما أقوله سخفاً، فكيف يعبّر الكلام عن هذا العالم الكبير بداخلي، فيني بحار وجبال وسهول ومدن، كلّها تداخلت ببعضها بعضاً، حتى أصبحتُ غير قادرة على فصلها، أنا لستُ على ما يرام، وما أنا بحزينة ولا سعيدة، حولي أصدقاء كثر أحبّهم، لكنّي لستُ معهم وما أنا بوحيدة".

وعزز مقطع فيديو نشرته ابنة "أصالة" من الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة عن انفصالها.

ونشرت شام الذهبي، عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو تحدثت فيه عن ندرة الرجل ‏الذي يعامل المرأة معاملة مُرضية، تشعرها بالأمان وبأنها ملكة، فهذا الرجل من وجهة نظرها هو الملك، لأنه يشعرها بالأمان، أما ‏الرجل الذي يشعر المرأة بأنها غير آمنة أو قليلة، فهو نفسه الشخص القليل.

ووجهت حديثها إلى الإعلامية المثيرة للجدل، رضوى الشربيني، طلبت فيها أن تدعمها في كلامها.‏

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان منذ 13 عامًا وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم، وكان آخر ظهور لأصالة مع طارق العريان، كان خلال افتتاح فيلم "ولاد رزق 2"، الذي شاركت في إنتاجه، وكضيفة شرف، وغنت الشارة الترويجية له أيضًا.

