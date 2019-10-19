تراند اليوم : فنانة شهيرة: هذا المخرج طلب مني ارتداء ملابس إغراء لكنني رفضت بشدة...

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن رفضها لارتداء ملابس مثيرة بناء على أوامر المخرج الخاص بالفيلم الذي كانت تقوم ببطولته.

وقالت الفنانة مي كساب في لقاء مع برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية "منى الشاذلي": "كنت أمثل فيلم الطيب والشرس واللعوب وواجهتني مشكلة كبيرة في الملابس .. المخرج لم يقتنع أن أؤدي دورة فتاة لعوب دون ملابس مثيرة".

وأضافت: "ظل يقول للناس في موقع التصوير (الأستاذة دي مش عايزة تلبس ملابس إغراء) وكنت أقول له إن الشخصية في الفيلم ليست لعوب حقيقية وإنما تتظاهر بذلك وبالتالي لا داعي لملابس الإغراء".

يذكر أن فيلم الطيب والشرس واللعوب من إخراج رامي رزق الله.

