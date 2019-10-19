بعد حلقتها مع منى الشاذلي.. مي كساب لجمهورها : حبكم حياة

أعربت الفنانة مي كساب، عن سعادتها الغامرة بردود فعل جمهورها حول حلقتها أمس مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتبت "كساب" في تدوينة عبر حسابها قائلة :"غمرتوني بسعاده

كبيره من رقه كلامكم النهارده باشكركم من قلبي قريت كل كلمه حلوه وصادقه وداعمه اتكتبت ليه لو بايدي هرد علي كل واحد فيكم بس التعليقات كتيره حبكم حياه شكرا لكل حد بيدعيلي ربنا يتقبل منكم ويحفظكم ويحفظ اولادكم جميعا ويرزق كل مشتاق ويقر عيني برؤيه جنيني سليم معافي".

ويذكر ان كانت حلت الفنانة مي كساب، أمس الجمعة، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يذاع عبر فضائية cbc ، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.