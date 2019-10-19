الليلة.. أمنية حسن تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

تحيي الفنانة أمنية حسن، حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبد المنعم الصاوى، مساء اليوم السبت، بقاعة الحكمة الساعة السادسة مساءً. وتقدم خلال الحفل مجموعة متميزة من الأغانى المصرية المعاصرة بشكل جديد لجمهور الساقية. جديد لجمهور الساقية. يذكر أن أمنية حسن هى مطربة وممثلة مسرحية.. حصلت على لقب أفضل صوت فردى فى جامعة عين شمس لمدة 5 سنوات متتالية، وحصلت على أفضل ممثلة على الجامعة لمدة 3 سنوات متتالية. الحلم الأكبر لأمنية هو حلم الباند الشخصى الذى يعبر عن شكل الموسيقى المختلف والمميز لشكل الباند، وتقدم أمنية حسن اللون الشرقى الممزوج بالجاز. لمدة 5 سنوات متتالية، وحصلت على أفضل ممثلة على الجامعة لمدة 3 سنوات متتالية. الحلم الأكبر لأمنية هو حلم الباند الشخصى الذى يعبر عن شكل الموسيقى المختلف والمميز لشكل الباند، وتقدم أمنية حسن اللون الشرقى الممزوج بالجاز.

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