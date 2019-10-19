غدًا.. "يوم أن قتلوا الغناء" يعود لجمهوره على مسرح الطليعة

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تقدم من جديد العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الطليعة بالعتبة بقاعة زكي طليمات، وذلك ابتداء من غدًا الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء.
جدير بالذكر أن عرض "يوم قتلوا الغناء" يقدم للجمهور للعام الثالث، حيث حقق العرض نجاحا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه، يدور العرض حول صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسر الكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحبمن ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى.
"يوم أن قتلوا الغناء" بطولة ياسر صادق ، شادي سرور ، طه خليفة ، محمد ناصر ، ألحان المهدي ، هايدي رفعت ، حمادة شوشة، أداء صوتي للنجم نبيل الحلفاوي ، موسيقى أحمد نبيل، ديكور محمد سعد، ملابس مروة منير، تعبير حركي عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.
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