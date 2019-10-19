علي ربيع لـ"الوفد" لهذه الأسباب شاركت تامر حسني في "الفلوس"

أعرب الفنان علي ربيع، عن سعادته بمشاركته مع نجم الجيل تامر حسني في فيلمه الجديد "الفلوس"، المقرر عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي.

أكد "ربيع" في تصريح خاص لـ"الوفد": "سبب مشاركتي هو حبي الشديد لتامر

حسني، إلا أنه رغم المشاهد القليلة وافقت لأن العمل مع تامر حتى لو مشهد واحد يسعدني".

وتابع ربيع، تامر فنان موهوب ويمتلك شعبية كبيرة ليست في

مصر فقط ولكن في الوطن العربي وشرف لي أقف أمامه.

يشار الى ان فيلم "الفلوس" بطولة كل من تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، ويشارك عدد من النجوم كضيف شرف أبرزهم، مي عز الدين، وأحمد السقا، وويزو، وهو من تأليف محمد عبد ‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.‎