مخرج سويدي يرأس لجنة تحكيم العمل الأول بـ"قرطاج" السينمائي

وقع اختيار إدارة مهرجان قرطاج السينمائي الدولي "أيام قرطاج السينمائية"، في دورته الثلاثين المنعقدة بين 26 أكتوبر/تشرين الأول و2 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على مؤسس ومدير مهرجان "مالمو" للسينما العربية المخرج السويدي من أصل فلسطيني محمد قبلاوي، ليترأس لجنة تحكيم مسابقة العمل الأول التي تحمل اسم مؤسس المهرجان "الطاهر شريعة ".

وتضم اللجنة، التي تمنح جائزة تحمل اسم مؤسس المهرجان، كلا من الممثلة والمنتجة التونسية أنيسة داود، التي عرضت تجربتها الأولى في الإخراج "خوذو عيني" وهو فيلم قصير، في مهرجان كان السينمائي 2018، والمخرج الرواندي جويل كاراكيزي، السينمائي المغامر والملم بقضايا القارة السمراء الذي سبق وأن توج فيلمه "شفقة الأدغال" بجائزة الحصان الذهبي لمهرجان السينما الأفريقية (فيسباكو) سنة 2019.

قبلاوي علق على اختياره لرئاسة اللجنة قائلا: "هذا شرف كبير لي، وأشكر القائمين على مهرجان قرطاج لهذه الثقة التي منحوني إياها، خاصة أن هذه المسابقة من أهم مسابقات المهرجان في ظل حملها اسم (الشريعة) الذي أسس المهرجان عام 1966، وهي الثقة التي أريد أن أربطها بالمكانة التي اكتسبها مهرجان (مالمو) للسينما العربية على مدى تسعة أعوام مضت بين الأوساط السينمائية في العالم".

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وتشهد الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج السينمائي عرض مجموعة من أحدث ما أنتجته السينما التونسية؛ إذ تعرض مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أفلام "نورا تحلم" بطولة هند صبري وإخراج هند بوجمعة، و"بيك نعيش" إخراج مهدي برصاوي، و"قيرة" إخراج الفاضيل الجزيري.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة ستعرض أفلام "قصة حقيقية" إخراج أمين لخنش، و"هروب" إخراج يؤاب الدشراوي، و"سراب" إخراج فاتن الجزيري.

أما في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فسيعرض فيلم "على العارضة" إخراج سامي التليلي، فيما تتضمن مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة عرض فيلمي "أهل الكهف" إخراج فخري غزال، و"من طين" إخراج يونس بن سليمان.