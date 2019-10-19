مقطع فيديو لـ محمد رمضان ينهي مسيرة قائد طائرة

Oct 19, 2019
بعدما ظهر الفنان المصري محمد رمضان، في فيديو نشره على حسابه على انستغرام، جالسًا على مقعد مساعد الطيار في قمرة القيادة لطائرة خاصة في رحلة إلى السعودية.
اتخذت وزارة الطيران المدني المصرية عدة إجراءات عقابية ضد الطيار ومساعده، وذلك بعدما أثبتت التحقيقات أن طاقم قيادة الطائرة سمح لـ “رمضان” بالدخول لقمرة القيادة والتظاهر بقيادتها وتصوير ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقررت الوزارة، إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة وسحبها مدى الحياة، وعدم توليه مستقبلاً أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، مع سحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.
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