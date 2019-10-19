هنا الزاهد عن فترة مرضها: شعرت بوجود روح وطاقة شريرة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحدثت الفنانة المصرية هنا الزاهد للمرة الأولى عن الحسد، مؤكدّة أن الفترة التي مرت بها منذ زواجها كانت أيامًا صعبة وأن هناك شيئًا خاطئًا حدث في حياتها.

وأعربت هنا الزاهد في رسالة أطلقتها باللغتين العربية والإنجليزية، عبر "فيس بوك" عن أمنياتها في تخطي هذه الفترة حيث نشرت صورة من زفافها على الفنان أحمد فهمي ودعت الله أن يحميهما من أي أذى.

وقالت الزاهد في رسالتها: "يا رب امنع عننا كل عين وحسد وشر، يارب الأيام الجاية تبقى حلوة"، مضيفًة: "أنا متاكدة من أن الأيام القادمة ستكون أفضل مما كنا به، لقد كان شهرًا صعبًا، كان هناك شيء خاطئ، شعرت بوجود روح وطاقة شريرة.. الله يحمي زوجي وعائلتي".

وحرصت الزاهد على استخدام خاصية "التاج"؛ إذ أشارت لحساب زوجها عبر "فيس بوك" حيث ردّ على منشورها من خلال التعليقات، مدونًا باللغة الإنجليزية فقال: "أحبك يا أطيب قلب عرفته على الإطلاق".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور هنا الزاهد خاصةً أن بعض الفنانين تركوا تعليقات داعمة لها بينهم آيتن عامر ومحمد ثروت، وإسلام جمال وشذى، وغيرهم وكان من بين التعليقات: "ربنا يبعد عنكم العين ويهنيكم يا حبيبتي"، و"بإذن الله ربنا هيعوضك"، و"اللي جاي أحلى"

وكان أحمد فهمي، كشف في لقاء خاص لـ"فوشيا" تفاصيل المرض الذي تعرضت له هنا الزاهد خلال رحلة شهر العسل التي كانا يقضيانها بعد زفافهما في الـ11 من سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن عين الحسود أصابتهما رغم أنه لا يركز في ذلك، وأضاف أنه حدث له الكثير من الأشياء التي لم يعتدها.

ومرّت هنا الزاهد منذ زواجها في سبتمبر الماضي بالعديد من الأحداث التي جعلت الجميع يوقن بأن الحسد أصابها بعد هذه الزيجة؛ إذ مرضت في شهر العسل ودخلت المستشفى لمدة 5 أيام برفقة زوجها أحمد فهمي، وبعد عودتها بأيام تلقت خبرًا صادمًا بوفاة الفنان طلعت زكريا وهو طليق والدتها الذي عاشت معه طفولتها لمدة 13 عامًا.