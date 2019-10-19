باميلا الكيك: قابليتي "مفتوحة" على الارتباط... وصرت خاف من كلمة انتقاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك، عن سعادتها بتجربتها الجديدة في فيلم "يتربوا بعزكم"، مؤكدةً أنّه يعرض العديد من الرسائل بخاصةٍ كيفية التعامل مع الشخص كإنسان من دون النظر إلى عرقه، ودينه.

كما كشفت باميلا الكيك عن أنَّ قابليتها "مفتوحة" على الارتباط إلا أنّها لغاية اليوم لم تجد الشخص الملائم للارتباط وتأسيس عائلة.

من جهة ثانية، تخوض الكيك تجربةً سينمائية جديدة إلى جانب النجم "زياد برجي" وسيحمل اسم "يوم إيه ويوم لا" وسيعرض خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع " فوشيا" مع الممثلة باميلا الكيك إذ تحدثت عن دورها "يربوا بعزكم"، متطرقةً إلى تجربتها الجديدة من خلال إنشاء صفحة "سيسي البيسي".