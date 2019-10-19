محمد رمضان يرد على توريطه طيارًا ومساعده بعد رحلة السعودية: سأقف بجانبهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري محمد رمضان، عن وقوفه بجانب طيار مصري ومساعده، بعد تسببه في قطع مصدر رزقهما حيث ردّ على الاتهامات التي وُجهت إليه في واقعة فيديو نشره وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة خاصة.

وأكد محمد رمضان في تصريح خاص لـ"فوشيا" أنه لن يدخر جهدًا في دعم الطيار ومساعده كي يجد لهما مصدر رزق بديل خاصًة الطيار الذي سُحبت منه رخصته مدى الحياة، منوهًا إلى أن إنسانيته تحتم عليه الوقوف بجانبهما وعدم التخلي عنهما.

وأردف الفنان المصري قائلًا: "أنا أصولي صعيدي ولازم أجد لهما مصدر رزق بديل ومتعودتش أهرب من مسؤولية عليا أو حاجة أنا اتسببت فيها"، مشددًا على أنه لم يتعد على الطيار في عمله وأنه قام بالتصوير فقط وأن الطيار كان مغلقًا لجميع لوحة المفاتيح بشكل كامل.

وأعرب محمد رمضان عن كامل احترامه لما قررته وزارة الطيران المدني مثنيًا على جهود الوزارة والشركة الخاصة في خدمة عملائها واحترام القوانين والشروط اللازمة في العمل، منوهًا سيتحمل جميع العقوبات والأضرار التي تسبب فيها.

ورفض النجم المصري الإفصاح عن طبيعة الوقوف بجانب الطيار المسحوبة رخصته أو مصدر الرزق الآخر أو نوعية التعويض مؤكدًا أن هذا أمر خاص بين العبد وربه، مستطردًا: "هقف معاه دي محنة وهنعديها سوا ده غير إن الأخلاق والأصول اللي أهلي ربوني عليها بتطالبني أقف جنبه، وأصولي الصعيدية تمنعني من الحديث عن الخير الذي سأقوم به".

وكان الفنان محمد رمضان قد تسبّب في إصدار قرار من قبل وزارة الطيران المدني في مصر بإيقاف طيار ومساعده عن العمل، لسماحهما للنجم المصري بقيادة الرحلة المتجهة إلى المملكة العربية السعودية.

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وكشف مصدر لـ"فوشيا" أن وزارة الطيران المدني تأكّدت من صحة الفيديو الذي نشره رمضان عبر حسابه على موقع التواصل، وعلى إثره تم إيقاف الطيار ومساعده وذلك على الرغم من نفي الواقعة في بداية الأمر.

وأشار المصدر إلى أنه بعد الاطلاع على الفيديو والتحقق منه، تبيّن أن المقطع صحيح وحدث بالفعل، وأن الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة في مصر، وليس للشركة الوطنية "مصر للطيران".

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" فيديو له من داخل الطائرة حيث دخل غرفة القيادة وجلس بجوار الطيار، وعلّق قائلًا: "أول مرة أسوق طيارة.. ثقة في الله نجاح".

يُذكر أن محمد رمضان توجّه إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل صُنّاع هيئة الترفيه، والتحضير لحفله الغنائي المقرّر أن يُحييه ضمن حفلات "موسم الرياض".