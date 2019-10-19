شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يعود لـ"العارف" اليوم.. اعرف سبب التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد عز لبلاتوه فيلم "العارف" اليوم السبت فى مدينة 6 أكتوبر لتصوير المشاهد الخارجية ضمن أحداث الفيلم، وذلك بعد فترة توقف بسبب انشغال أحد أبطال الفيلم الآخرين وهو أحمد فهمى بحفل زفافه من الفنانة هنا الزاهد، وبعدها سفرهما خارج مصر لقضاء شهر العسل.

و يجسد "عز"، خلال الأحداث شخصية "يونس"، يقوم بسرقة بنك عن طريق الوسائل التكنولوجيا الجديدة بسبب الظروف القاسية التى يتعرض لها، وتنقلب الأحداث حتى يجد نفسه وسط عصابة كبيرة، وتدخل الشرطة لمساعدته.

وانتهى أبطال الفيلم من تصوير 3 أسابيع فى أحداث العمل آخرها 10 أيام تم تصويرها فى بلغاريا، وجمعت بين أحمد عز وأحمد فهمى ومصطفى خاطر واللبنانية كارمن بصيبص، وتتبقى 3 أسابيع أخرى في أحداث الفيلم، سيتم تصويرها ما بين القاهرة ودولة أخرى جار الاستقرار عليها، تمهيدا لطرحه فى دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدراسى 2020.

"العارف.. عودة يونس"، من بطولة، أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.