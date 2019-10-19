خاص – ورد الخال .. تعيش معاناة كبيرة

بدأت الممثلة ورد الخال تصوير مسلسلها الجديد “عشيق أمي” انتاج شركة مروى غروب.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، بطولة ورد الخال، الممثل السوري خالد القيش، بالاضافة الى نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك.

وفي دردشة سريعة مع ورد الخال، كشفت لموقعنا الى أن هناك تناغماً كبيراً في كواليس أول يوم تصوير، حيث يعمل الجميع ضمن طاقة ايجابية ونشاط واضح.

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وعن دورها في “عشيق امي”، كشفت أن دورها رومانسي هادئ، امرأة تريد التوفيق بين عائلتها وقلبها خاصة بعد قصة الحب التي اقتحمت حياتها، أيضاً لديها معاناة معينة سيكتشفها المُشاهد تباعاً خلال أحداث المسلسل.

وأكدت ورد لنا الى أنها سعيدة بالشخصية التي ستلعبها حيث تكون امرأة بريئة وايجابية في الحياة على عكس الأدوار التي قدمتها في السابق.

ورد عبّرت عن سعادتها بتقديم هذا الدور لأنها حريصة أن تلعب عدة شخصيات كي لا تقع في التكرار لذا الشخصية في “عشيق امي” جديدة، إضافة الى أن الجمهور مشتاق ان يراها ضمن هذا الكادر الرومانسي بعدما طالبها محبوها بدور كالدور الذي لعبته في “عشق النساء” الى حدٍ ما ولكن الشخصية مختلفة طبعاً في “عشيق امي”.

من جهة أخرى، انتهت ورد تقريباً من تصوير مسلسل “يا مالكاً قلبي” في سوريا حيث لا زال امامها يوماً واحداً لتصوير بعض المشاهد من المسلسل الذي تشارك في بطولته الى جانب النجم السوري عباس النوري وباقة من النجوم من كتابة عثمان جحى وإخراج علي علي. يتألف العمل من 10 حلقات وانتاج شركة “غولدن لاين”.