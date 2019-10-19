شكرا لقرائتكم الفنانة درّة: "حبيبة" مليئة بالألغاز ولا أخاف المغامرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تقدم الفنانة درّة ثاني بطولاتها التلفزيونية من خلال مسلسل "بلا دليل" مع الفنان خالد سليم، وشاركت أيضا في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة مع المخرج مروان حامد ضمن مهرجان الجونة الأخير.

"العربية.نت" التقت درة في حوار خاص، تحدثت فيه عن تجربتها في لجنة تحكيم مهرجان الجونة، وأعمالها الجديدة، وعن رأيها في البطولات المطلقة، وحكاية تحولها لسيدة أعمال، فكان هذا الحديث:

درة

حدثينا عن تجربتك كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة ومعاييرك في اختيار الأفلام؟

كانت تجربة رائعة جدا، أن أكون ضمن لجنة تحكيم بمهرجان كبير مثل مهرجان الجونة كان ذلك عظيما، شعرت بسعادة بالغة حين أبلغوني أنه تم اختياري لهذه المهمة، وأني سأكون متواجدة بمهرجان الجونة كعضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، رغم أنها ليست المرة الأولى التي انضم بها للجان تحكيم، أنا أحب فكرة التحكيم ورؤية الأفلام بسبب حبي للسينما ومتابعتي للأحداث السينمائية والتي بالطبع أتعلم منها.

كيف تستفيدين من المشاركة بلجان التحكيم وكيف يؤثر ذلك على ثقلك الفني؟

مشاهدة الأفلام عموماً من جنسيات وثقافات وبلاد مختلفة تغير من الإنسان كثيراً، لأنها تفتح أمامه أبوابا مغلقة، ومن غير ممكن رؤيتها في حياته العادية، نحن نرى الحياة في كوريا واليابان وغابات إفريقيا وحواري السودان وأزقة تونس والمغرب وسوريا، كل ذلك لا يمكن مشاهدته إلا عن طريق السينما، هذا بحد ذاته إثراء للمعلومات والخبرة، الموضوع ذاته يحدث مع الفنان، فهو يستلهم من كل ما حوله ولابد أن يرى الحياة السينمائية في كل العالم، بالتأكيد هذا مفيد جدا ويعتبر خبرة عظيمة لي ولغيري من الفنانين المشاركين في المهرجانات والمتابعين للحياة السينمائية وتطوراتها المذهلة.

درة

حديثنا عن ثاني تجاربك بالبطولة المطلقة في مسلسل "بلا دليل".

"هذا المسلسل مهم جداً بالنسبة لي، أتوقع أن يكون من الأعمال التي ستحدث رد فعل جيدة جدا، أجسد فيه شخصية "حبيبة"، وهي فتاة تحمل الكثير من الألغاز.

الجديد بالنسبة لي في هذه الشخصية أن هناك الكثير من العلاقات المتشابكة والمتعلقة بالدور، سينبهر بها الجمهور، ولأن الشخصية تعتمد على التشويق فلا يمكن أن نشرح أية تفاصيل، لكن واثقة من أنها ستنال إعجاب الجمهور.

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العمل 45 حلقة، من بطولة خالد سليم، وحازم سمير، ونيكولا معوض، وجمال عبد الناصر، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وأحمد كرارة، وإنعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هاشم، وشيرين عرفة، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.

درة

"الشارع اللي ورانا" مسلسل من بطولتك، هل تخافين البطولات المطلقة؟

أنا عموما لا أخاف من المغامرات، إلا أنني أقدر أنها مسؤولية كبيرة جدا، بالمناسبة لا يوجد شيء اسمه بطولة مطلقة كليا، حيث لا يمكن لفنان أن يقوم ببطولة عمل بمفرده، لأن للعمل الفني مكونات كثيرة جدا وكل عنصر وممثل مهم ولا يمكن الاستغناء عنه.

هل كنت تبحثين عن البطولة المطلقة مثل كل الممثلين؟

لا أنكر أني أفكر في البطولة المطلقة منذ فترة كبيرة، لكن لم يكن هدفي منها تقديم عمل أكون أول اسم فيه، أو الاسم الذي يباع المسلسل من أجله، بل كان هدفي أن أقدم عملاً قيماً، وأيضاً أريد أن أوضح أني طوال حياتي لم أسع وراء البطولة المطلقة، هناك أعمال سينمائية كثيرة عرضت علي وأخرى تلفزيونية ولم أوافق عليها لأنها كان ضعيفة، رغم أني كنت بطلة مطلقة فيها، في رأيي الفنان الذي يسعى وراء البطولة المطلقة غير المدروسة يلقي بنفسه في الهاوية.

ما العمل الذي وضعك مع نجوم الصف الأول؟

لا يوجد عمل واحد فقط، أنا أعمل بالفن منذ سنوات طويلة جدا، اجتهدت كثيرا كي أصل لنقطة جيدة في مشواري، ولي خطوات كثيرة بنيتها على مدار الكثير من السنين الماضية، صنعت ذلك المشوار بنفسي، إلا أنني أعتبر مسلسل "الشارع اللي ورانا من العلامات المهمة في حياتي، وأتوقع أن يكون مسلسل "بلا دليل" الذي أصوره حاليا واحداً من الأعمال المهمة في مشواري الفني.

درة

أين أنت من الموضة؟

أنا أحب الموضة كثيرا، وأهتم بكل الخطوط الحديثة، طبعا هذا طبيعي بحكم عملي كفنانة وإطلالاتي الدائمة على المستوي المحلي والخارجي في مناسبات ومهرجانات.

كما أني أحب أن أكون بقدر الإمكان متماشية مع أحدث الصيحات العالمية.. البعض طالب بتأسيس ماركة خاصة بي للملابس والمكياج والموضة لكني رفضت، فأنا لا أجيد أن أكون سيدة أعمال، ولا يشغلني البزنس أبدا، كما أني لن أحول أناقتي لتجارة.

تطاردك أحيانا شائعات خاصة على مواقع التواصل، كيف تردين؟

للأسف، أواجه كثيرا شائعات التي لا أساس لها من الصحة، تصدمني أحيانا هذه الأقاويل رغم أني أحاول عدم التعرض لها من الأساس، لهذا قررت ألا أرد على الشائعات وأحاول بقدر الإمكان تفاديها، ولكن رغماً عني هناك أشياء تكون قوية ومزعجة تضطرني إلى أن أخرج وأرد عليها بشكل رسمي، كي لا تنتشر أكثر وتسبب لي وللقريبين مني إزعاجاً أو مضايقات.