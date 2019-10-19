أصالة تكشف حقيقة شائعات انفصالها عن طارق العريان

انتشرت منذ أيام شائعات تفيد بانفصال المطربة السورية أصالة عن زوجها المخرج طارق العريان على إثر خيانته لها مع فنانة شهيرة، وحاولت المطربة الشهيرة التزام الصمت ولكنها ردت مؤخرا.

وقالت أصالة، "هذه الأخبار ليست صحيحة، ومن يروجون لها (فاضيين)"، وذلك حسب مجلة "زهرة الخليج".

وكانت الشائعات أكدت أن أصالة حذفت صور طارق العريان من حسابها وهذا ما لم يحدث، فالزوجان مازالا يحتفظان بصورهما سويا عبر الحساب وكذلك مازالا يتابعان بعضهما.

يذكر أن أصالة والعريان متزوجان من 13 عاما وأنجبا طفلين توأم هما علي وآدم.

ويشار إلى أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2‏‎".

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وأغنية "لما تقول يا عوم"، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي‎.

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