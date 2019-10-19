نانسي تُشارك تامر حسني في أولى حفلات "موسم الرياض" وسط تفاعل كبير

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، والفنان المصري تامر حسني، أول حفلات «موسم الرياض»، الذي يعد أكبر موسم سياحي من حيث الفعاليات في المنطقة، وسط حضور جماهيري كبير امتلأ به مسرح الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه في المنطقة الترفيهية (البوليفارد)، وسط العاصمة الرياض.

واختارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التي استهلت الحفلة بأغنية «ليلة لو باقي ليلة» للموسيقار السعودي عبد الرب إدريس، وخاطبت الجمهور قائلة: «كثير سعيدة أغني معكم لأول مرة بالرياض، ومعكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان، وأتمنى للدول العربية السلام، كما أهنئ السعودية وهيئة الترفيه على جهودهم»، وغنت نانسي مجموعة من أجمل أغانيها تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

فيما واصل الفنان المصري تامر حسني السهرة، بعدة أغانٍ ألهبت حماس الجمهور الذي ردد الأغاني خلفه وسط الهتافات والأهازيج.

كانت العاصمة السعودية، الرياض، احتفت أول من أمس بفعاليات استثنائية صاحبت مسيرة الانطلاقة الرسمية؛ بمسيرة استعراضية انطلقت مع افتتاح أكبر منطقة ترفيهية (البوليفارد) إحدى مناطق «موسم الرياض» الـ12.

وشهد «موسم الرياض» بالمسيرة الافتتاحية الضخمة في منطقة «الرياض بوليفارد»، مشاركة أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات «موسم الرياض» من أسماء عالمية كبرى، إضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، وغيرها الكثير.

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وتعمل المنطقة التي تقدر مساحتها بـ500 ألف متر مربع، على مدى 24 ساعة خلال أيام الأسبوع منذ بدايتها وحتى نهاية «موسم الرياض» 15 ديسمبر (كانون الأول)، وذلك عبر السماح للجميع بالتجول داخل المنطقة والسماح للمحلات التجارية والمطاعم بالعمل على مدار الساعة ولجميع أيام الأسبوع.

ويضم «البوليفارد» 3 مسارح، منها مسرح الراحل «أبو بكر سالم» الذي يستوعب 6 آلاف مقعد، ومسرح «محمد عبده» الذي تصل الطاقة الاستيعابية له 22 ألف مقعد، حيث ستكون مخصصة أيضاً للألعاب «Gaming»، إضافة إلى مسرح الراحل بكر الشدي بسعة ألفي متفرج للأعمال المسرحية.

كما تضم «البوليفارد» منطقة النافورة الراقصة، وتحتوي على 10 علامات تجارية عالمية، و10 مطاعم منها 5 مطاعم عربية، وخلف منطقة النافورة، تأتي منطقة الأفنيو، وهي مسار بها محال ذات تصميم أوروبي بها أكثر من 70 محلاً تجارياً متنوعاً، وتتميز هذه المنطقة بـ«عرض الإضاءات» من أعلاها، حيث يعمل عرض الإضاءات بتداخل الموسيقى معها، إضافة إلى ذلك توفر منطقة مخصصة للحلويات «كاندي سكوير»، التي تحتوي على متاجر عدة مخصصة للحلوى، وفي نهاية «الأفنيو» يلتقي الزائر بمنطقة مخصصة لعربات «الفود ترك» (Food Trucks)، وبها 60 عربة طعام متنوعة.

كذلك تحوي منطقة «البوليفارد» سينما بالهواء الطلق (سينما لونا) التي تصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو ألفي شخص عبر جلسات أرضية، إضافة إلى ذلك تتسع منطقة «البوليفارد» لنحو 15 ألف موقف مركبة.

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