شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من كتابة 25 حلقة من أحداث "الأخ الكبير" لـ محمد رجب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست أحمد عبد الفتاح لـ"الخليج 365"، انتهاءه من كتابة 25 حلقة من حلقات مسلسله الجديد "الأخ الكبير" بطولة النجم محمد رجب، وإخراج إسماعيل فاروق، وينتمى المسلسل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، والمقرر بدء تصوير أول مشاهده قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، وذلك للعرض فى الموسم الشتوى.



محمد رجب

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"الأخ الكبير" إنتاج شركة سينرجى وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب وعبير صبرى وهبة مجدى ومحمد عز ومحمود حجازى وهاجر أحمد، ومن المقرر تصويره ما بين مدينة الانتاج الاعلامى وشوارع أكتوبر والتجمع الخامس.

المسلسل هو التجربة الأولى للنجم محمد رجب فى نوعية أعمال الـ 45 حلقة والتى تعرض خارج شهر رمضان وذك بعدما ظهر فى رمضان الماضى بمسلسل "علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.