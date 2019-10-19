شريف منير ينشر صورة نادرة تجمعه بوالديه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان شريف منير صورة نادرة تجمعه بوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق منير على الصورة: "رَبِّي أرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ومن هنا بدأت العفرتة".

جدير بالذكر أن الفنان شريف منير شارك ضيف شرف في فيلم "الممر"، بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج وأحمد رزق وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة ومحمود حافظ ومحمد الشرنوبي، وتأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في الحوار وكتب أغانيه الشاعر أمير طعيمة.