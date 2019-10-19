بالصور| يسرا بالأسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة يسرا لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها المصور إسلام سليمان، أثناء تواجدها في مدينة الجونة. وظهرت يسرا في الصور بإطلالة جذابة وارتدت فستان أسود طويل، وزينته بالمجوهرات. يذكر أن الفنانة يسرا شاركت في حفل استقبال الأعضاء الجدد لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "أوسكار" في لندن، الذي أقيم 5 أكتوبر الجاري.

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