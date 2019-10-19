شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابنة الراقصة فيفي عبدة تصدم جمهورها والان مع التفاصيل

شاركت الفنانة المصرية عزة مجاهد، ابنة الراقصة فيفي عبده جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة بـ"لوك" جرئ.

وارتدت عزة "جامب سوت" سواريه لامع من اللون الفضي، مشغول باللون الذهبي، وتميز بأنه شفاف تماما حتى أعلى الركبتين، وغطت منطقة الصدر فقط، فيما ارتدت عليه حذاء له كعب عال من اللون الأبيض.

ولم ترتد اكسسوارات، واكتفت بتسريحة شعر منسدل "ويفي"، و"هيفي ميكب"، مناسبة مع ملابس السهرة، فيما لم يتسن لمتابعيها وجمهورها التفاعل مع تلك الصورة حيث نشرتها عبر "الستوري"، التي تختفي بعد 24 ساعة.