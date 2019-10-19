شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم الدراما Downton Abbey وصلت كام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع أن يحقق الفيلم المستوحى من المسلسل الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey إيرادات مرتفعة وصلت إلى 154 مليون و 464 ألف دولار أمريكى منذ طرحه 20 سبتمبر الماضى.
وانقسمت الإيرادات بين 84 مليون و 264 ألف دولار أمريكى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 70 مليون و 200 ألف دولار في دور العرض حول العالم.
وكانت قد طرحت شركة Focus تريلر مدته 10 دقائق، تكشف فيه عن بعض أسرار العمل الجديد من خلال اثنين من الشخصيات الرئيسية التحدث عن الفيلم وهم جيم كارتر وفيليز لوجان، قبل طرح العمل بإيام.
وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".
الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.
فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر اعرف إيرادات فيلم الدراما Downton Abbey وصلت كام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.