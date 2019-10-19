شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمود الليثى يشعل ثانى فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية بالأغانى الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشعل المطرب الشعبى محمود الليثى ثانى فقرات حفل الجامعة المصرية الصينية، وذلك بعد الترحيب بالطلاب، بأغانيه الشعبية فى الحفل المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وصعد محمود الليثى بصحبة فرقته، وقدم خلال الحفل توليفة شعبية تراقص عليها طلاب الجامعة منها: عم يا صياد، حط إيده ياه، عبده، الست لما، سيما سيما، شوكلاتة، سوق البنات، إذا كان قلبك كبير، شطة نار، حريقة، بونبناية، من تحت لفوق، وغيرها من الأغانى الشعبية لنجوم آخرين.

وأحيا أولى فقرات الحفل المطرب تامر عاشور وقدم باقة مميزة من أغنياته القديمة إضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد "أيام"، منها: "انطق، مشوفناش، حكايات، ده حكاية، وقت الوداع، يا أهلا، كل شىء راح مننا، أيام، كلموها عنى، بقاله كتير، تسلم، باى باى، بقالى زمان، حبيبى أنت حبيبى، محظوظ، فى بالى"، كما غنى أغنيات من ألحانه لنجوم آخرين منها، "طيب طيب" لمحمد فؤاد، وأغنية "تحدى".

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يذكر أن آخر أعمال محمود الليثى كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فنى عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره فى شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية فى إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.

وطرح تامر عاشور ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مرة"، و"خلصانة.