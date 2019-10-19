شاهد.. ليدي جاجا عن المسرح مع معجب حاول حملها!

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 05:51 صباحاً - تعرضت النجمة الأمريكية ليدي جاجا لموقف محرج وذلك خلال حفلها بمدينة لاس فيجاس.
وفي التفاصيل، فإن ليدي جاجا سقطت من المسرح نحو الجمهور؛ بسبب حماس أحد الموجودين بالحفل الذي دفعه إلى الصعود وحملها على صدره فسقط الإثنين إلى الأسفل.
وقد تداول ناشطون مقطع فيديو ظهرت خلاله جاجا وهي تسقط من أعلى المسرح على الجمهور، في مشهد مكرر من سقوطها قبل ثلاث سنوات من أحد المسارح بلاس فيجاس، لكن الصدفة لعبت دورها معها، ليس مثل تلك المرة.
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