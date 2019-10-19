شاهد.. لبنانية تستنجد بأمير الكويت: “لو بس يجي لعنا يوم واحد”!

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 05:51 صباحاً - استنجدت مواطنة لبنانية بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنقاذ بلادها وتغيير الأوضاع لديهم.
وقالت المتظاهرة في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: ”نحن نحسدكم على الشيخ صباح لو يجي لعنا بس يوم واحد يستطيع تغيير الدنيا كلها، أنا متأكدة، لأنه رجل ونحن نفتقد إلى الرجال”.
وانتقدت المتظاهرة المسئولين في بلادها، قائلةً ”لقد حرقوا البلد وجوعوا الناس”.
وشهدت عدة مدن لبنانية، تظاهرات كبيرة وقطع للطرق احتجاجًا على سياسة الحكومة بفرض ضرائب جديدة.
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