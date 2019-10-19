شاهد.. هاني شاكر يحتفل بزفاف ابنه شريف بحضور نجوم الفن

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 05:51 صباحاً - احتفل الفنان هاني شاكر، بحفل زفاف نجله “شريف”، مساء الجمعة، وذلك بأحد الفنادق المطلة على النيل، بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر.
فقد حضر الحفل العديد من النجوم في مقدمتهم الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني والفنانة لطيفة والإعلامية بوسي شلبي ورجاء الجداوي وأيتن عامر وغيرهم.
وقد نشرت الاعلامية بوسي شلبي والفنانة الهام شاهين عددا من الصور من الحفل.
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