زوي كرافيتز تفوز بدور Catwoman في Batman









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: وقع خيار المخرج مات ريفز وشركة وورنر بروس على النجمة زوي كرافيتز لدورالمرأة القطة (Catwoman) بفيلم Batman المقرر إطلاقه بتاريخ 25 يونيو 2021.

ووفقًا لعدة مصادر، لقد اتُخِذ قرار اختيارها بعد إجراء عملية اختبار صارمة شهدت ظهور آنا دي أرماس وإيلا بالنسكا وإيزا غونزاليس وكرافيتز مع روبرت باتينسون، الذي من المقرر أن يلعب دور فارس الظلام.

والجدير ذكره أن Catwoman هي واحدة من أعداء Batman الكلاسيكيين الذين صادفهم، لكن في ذات الوقت هي حبّه الطويل الأمد. فسارق القطط الذي يكون السوط سلاحه المفضل، هو عدو الأنا المتغيرة لسيلينا كايل التي كانت لاعباً أساسياً في برنامج Batman التلفزيوني في الستينيات. وهو الدور نفسه الذي جسدته كل من جولي نيومار ولي ميريويذر وإرثا كيت. كما أن ميشيل فايفر لعبت هذه الشخصية وكانت الأكثر تأثيراً على الشاشة الكبيرة بفيلم Batman Returns لعام 1992، بينما أخذت الدور هالي بيري في solo outing عام 2004، ولمعت به على شباك التذاكر. كما لعبت آن هاثاواي الشخصية بفيلم The Dark Knight Rises لعام 2012.

يشار إلى أن "كرافيتز" اشتهرت بأعمال شركة "وورنرز". حيث ظهرت بدور الطالبة ليتا ليسترانج بفيلم Fantastic Beasts spinoffs. كما أعطت صوتها لدور المرأة القطة بفيلم The Batman Lego لعام 2017.

ولقد شاركت كرافيتز مؤخرًا في بطولة Big Little Lies الذي عُرِضَ على شاشة HBO، وستكون نجمة في الإصدار الصغير للشاشة من High Fidelity، الذي يتم إنتاجه لهولو.