شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج مجدى أحمد على يكشف مصير تمثال سعاد حسنى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المخرج مجدى أحمد على عن مصير تمثال الفنانة سعاد حسنى، الذى كان من المقرر وضعه بأحد ميادين مدينة شرم الشيخ، تزامنا مع آخر دورات مهرجان شرم الشيخ للسينما الأسيوية، وقال إنه ليس مسئولا الآن لأنه ترك إدارة المهرجان، وقال عن سبب تأخر ظهور التمثال بالميدان "محدش بيتابع" على حد قوله .

وعن سؤاله عن الجهة التى من المفترض أن تتابع أمر التمثال، أوضح لـ"الخليج 365" أن إدارة مهرجان شرم الشيخ هى الجهة المسئولة عن المتابعة، مؤكدًا أنه غير مسئول الآن بعد اعتذاره عن إدارة المهرجان.

وأضاف مجدى أحمد على أن الفكرة ما زالت مطروحة، والأمر الآن فى يد المحافظ وإدارة المهرجان .

يذكر أن تمثال الفنانة سعاد حسنى، الذى تم عرضه فى مهرجان السينما بشرم الشيخ فى مارس الماضى، أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نظراً لأن التمثال يشبه إلى حد كبير الفنانة الراحلة سعاد حسنى، وهو من تصميم النحات عصام درويش.