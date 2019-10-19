بالصور| جينيفر لوبيز تثير حيرة جمهورها بعد ظهورها بفستان الزفاف في شوارع نيويوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

التقطت كاميرات البابارتزي مجموعة من الصور، للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وهي تسير بفستان الزفاف في شوارع نيويورك.

وأثارت الصور ردود فعل واسعة بين جمهور جينيفر، الذي تسأل إذا كانت هذه اللقطات من حفل زفافها المنتظر، أم لقطات من أحدث أفلامها.

وكشفت عدد من الصحف العالمية أن صور الفستان من أحدث أفلام جينيفر الذي تقوم بتصويره حاليًا، وهو فيلم "marry me".

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وتُعد جينيفر لوبيز ملكة الإطلالات الجذابة، ومؤخرًا خطفت الأنظار بفستان زفاف غاية في الجاذبية، ما أثار الفضول بشأن ما إذا تزوجت بالفعل أم لا.

في حين أن النجمة الأمريكية تستعد بالفعل للزواج من خطيبها "أليكس رودريجيز"، إلا أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، فإطلالاتها الخلابة بالفستان الأبيض كانت من أجل أحدث أفلامها "marry me".

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول مغنية شهيرة تكتشف خيانة خطيبها المغني لها قبل الزفاف، ويشارك في بطولته أوين ويلسون وسارة سيلفرمان، ومن المقرر عرضه في 2020.

الجدير بالذكر، أن الفستان الذي ارتدته جينيفر من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.