محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
التقطت كاميرات البابارتزي مجموعة من الصور، للنجمة العالمية جينيفر لوبيز، وهي تسير بفستان الزفاف في شوارع نيويورك.
وأثارت الصور ردود فعل واسعة بين جمهور جينيفر، الذي تسأل إذا كانت هذه اللقطات من حفل زفافها المنتظر، أم لقطات من أحدث أفلامها.
وكشفت عدد من الصحف العالمية أن صور الفستان من أحدث أفلام جينيفر الذي تقوم بتصويره حاليًا، وهو فيلم "marry me".
وتُعد جينيفر لوبيز ملكة الإطلالات الجذابة، ومؤخرًا خطفت الأنظار بفستان زفاف غاية في الجاذبية، ما أثار الفضول بشأن ما إذا تزوجت بالفعل أم لا.
في حين أن النجمة الأمريكية تستعد بالفعل للزواج من خطيبها "أليكس رودريجيز"، إلا أنها لم تدخل القفص الذهبي بعد، فإطلالاتها الخلابة بالفستان الأبيض كانت من أجل أحدث أفلامها "marry me".
وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول مغنية شهيرة تكتشف خيانة خطيبها المغني لها قبل الزفاف، ويشارك في بطولته أوين ويلسون وسارة سيلفرمان، ومن المقرر عرضه في 2020.
الجدير بالذكر، أن الفستان الذي ارتدته جينيفر من تصميم مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| جينيفر لوبيز تثير حيرة جمهورها بعد ظهورها بفستان الزفاف في شوارع نيويوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.