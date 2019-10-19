بالصور.. أبطال "بالأبيض والأسود" ينتهون من التصوير باستوديو النحاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: تصوير- محمود عبد الناصر: انتهى اليوم الجمعة تصوير الفيلم الروائي القصير "بالأبيض والأسود" لمحمود قابيل وصفية العمري. Advertisements وصور الأبطال العمل في ستوديو النحاس بالهرم، وحلت النجمة التونسية عائشة بن أحمد ضيفة شرف الفيلم. الفيلم من بطولة شريف دسوقي، محمود قابيل وصفية العمرى، وإخراج روجينا بسالي، وإنتاج المركز القومي للسينما. تدور قصته حول صعود "نجمة" إلى عالم الأضواء والشهرة وتجسد دورها الفنانة صفية العمري، ويجسد دسوقي خلال أحداث الفيلم دور عاشق للنجمة، ويلقي العمل الضوء على معاناة الفنانين في رحلة صعودهم إلى النجومية.

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