صور وفيديو| بحضور دينا الشربيني.. رقص النجوم على أغاني الهضبة في زفاف مريم قورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

أشعل الفنان عمرو دياب حفل زفاف مريم قورة، ابنة الدكتور محمد قورة، ورجل الأعمال إسلام خالد صلاح.

وغنى دياب عددا من أغانيه منها "ده لو اتساب، يوم التلات"، ورقص النجوم الحاضرون للحفل معه.

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وحضر دياب الحفل بصحبة الفنانة دينا الشربيني، كما حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بينهم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور حسام بدراوي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، والإعلامي خيري رمضان، والفنانين ليلى علوي، أشرف زكي وحرمه روجينا، ولقاء سويدان، ومحمد محسن وحرمه هبة مجدي، وسمير الإسكندراني، ورجل الأعمال صلاح دياب، ورجل الأعمال ياسر سليم، والفنانة عبير صبري، وعلي ربيع، ونهال عنبر، وعصام الحضري، وآخرين.

أقيم عقد قران مريم وإسلام نهاية العام الماضي بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وحضره عدد كبير من السياسيين والفنانين والرياضيين، فيما تولى الداعية الإسلامي الشهير مصطفى حسني، مهمة عقد القران.

يذكر أن مريم قورة ابنة الفنانة عبير منير، وشقيقة الفنانة ملك قورة، وشاركت في تجربة سينمائية وحيدة بمرحلة الطفولة، وهي فيلم "غاوي حب" للنجم محمد فؤاد، بمشاركة شقيقتها الكبرى ملك التي احترفت العمل الفني.