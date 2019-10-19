محمد هنيدي ينعى والد أحمد مكي



نعى الفنان محمد هنيدي والد الفنان أحمد مكي، الذي توفي أمس بدولة الإمارات بعد صراع مع المرض. وكتب "هنيدي" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ناعيا والد صديقه: شد حيلك يا مكي.. البقاء لله في والد صديقنا أحمد مكي.. ربنا يرحمه يارب". "فيسبوك" ناعيا والد صديقه: شد حيلك يا مكي.. البقاء لله في والد صديقنا أحمد مكي.. ربنا يرحمه يارب". توفي والد الفنان أحمد مكي أمس بدولة الإمارات العربية، حيث كان يقيم هناك، وغادر مكي إلى أبو ظبي لدفن جثمان والده، ومن المقرر أن يقيم عزاء له في القاهرة خلال أيام.



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