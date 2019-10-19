ميريام كلينك عارية الصدر: “البلد اخد منا كل شي”!

كتب امير فتحي في السبت 19 أكتوبر 2019 02:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ميريام كلينك صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام وذلك ترويجا لاغنيتها الجديدة. وقد ظهرت ميريام كلينك في الصورة عارية بينما كانت تغطي صدرها بيديها وعلقت مستغلة الاوضاع التي يمر بها لبنان حاليا قائلة: “البلد اخد منا كل شي حتى تياب ما بق فينا نشتري”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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