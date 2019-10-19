مها أحمد تحيي ذكرى والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيت الفنانة المصرية مها أحمد ذكرى وفاة والدها، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مها نشرت صور نادرة لها مع والدها عبر حسابها الخاص، وكتبت معلقة: « النهارده ذكرى ميلاد ابى وذكرى وفاته . واحشنى قوى . دعواتكم بالرحمه والغفران ويجعل مثواه الجنه ونعيمها الى لقاء».

الفنانة تلقت عدد من التعليقات التي دعت لوالدها بالرحمة، كما علق زوجها الفنان مجدي كامل، وكتب: «الله يرحمك يا حاج أحمد ويجعل مثواك الجنة».

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مها أحمد تجسد حاليا شخصية “كهرمانة” في مسرحيتها الجديدة “خمسة حارة باكوس” التي تقدمها على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية.

مسرحية “خمسة حارة باكوس” من بطولة مها أحمد، ومدحت تيخة، وعلاء زينهم، وهانى حسن الأسمر، وسحر عبد الحميد ويورا محمد وأحمد سعد ميشو، وهي من تأليف إسلام رفعت، وإخراج محمد علام.

الفنانة المصرية خاضت مؤخرا أيضا تجربة تقديم البرامج، حيث قدمت برنامج «الست هانم».

مها شاركت في رمضان قبل الماضي في مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وسليمان عيد.